Как распознать мошенников из псевдобанков

Хитроумие злоумышленников не знает границ

Россию накрыла волна телефонного мошенничества. За лето Центробанк выявил 198 случаев подмены банковских номеров. Злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников финансовой организации и обманом завладевают их деньгами. ТВЦ.RU выяснил, как распознать мошенника по телефону.

Запрещенные вопросы

Сотрудник банка никогда не спросит у вас CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово, код из СМС или одноразовый пароль. Это секретная информация. Если человек на другом конце провода представляется банковским рабочим и задает вам такие подозрительные вопросы, смело вешайте трубку.

Непрошенная помощь

Мошенники вытягивают из доверчивых людей персональную информацию, обещая им помощь. Например, вас предупреждают о подозрительных операциях со счетом. Мол, кто-то пытается украсть ваши деньги, а я вам сейчас помогу этого избежать. Обычно при подозрительной активности банк автоматически блокирует карту, для чего не требуется никаких согласований с клиентом. Поэтому не доверяйте добрым самаритянам.

Бесплатный сыр

Порой злоумышленник под видом банковского служащего сообщает о внезапном денежном переводе, выигрыше в лотерее или о каких-то баснословно выгодных условиях по кредиту. При этом от клиента требуется всего лишь указать информацию по карте, отправить СМС с кодовым словом или сделать небольшой взнос. Будьте бдительны! Скорее всего, перед вами не волшебник на голубом вертолете, а преступник, который покушается на ваши сбережения.

Ой как страшно!

Зачастую мошенники наводят на клиентов панику, требуя принять важное решение или раскрыть ценную информацию за считанные секунды. Злоумышленники до того сгущают краски, что человек перестает рационально мыслить и в спешке забывает об осторожности. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь панике, задайте собеседнику уточняющие вопросы и перезвоните в банк, чтобы навести справки. Поверьте, за 10 минут с вашими деньгами ничего плохого не случится.

Скрытный собеседник

Если банковский сотрудник отказывается называть свое имя, должность и рабочий номер телефона, то вы столкнулись с аферистом. Кроме того, преступник может выдать себя просьбой не рассказывать никому о вашем разговоре. Подобная скрытность невозможна для работника финансовой организации.

Вам не перезвонили

Если слова или манера речи банковского сотрудника вызывают у вас подозрения, попросите его перезвонить через несколько минут. За это время либо сверьте номер вашего собеседника с номером банка, либо позвоните в финансовую организацию и узнайте, работает ли у них такой-то человек. В 99% случаев злоумышленник не перезвонит вам, не желая тратить время на осторожного клиента.

Правдоподобная легенда

Опытные мошенники тщательно готовятся перед звонком. Они изучают ваши социальные сети, а иногда им удается узнать сумму денег на вашем счете, последнюю операцию и другую персональную информацию. Злоумышленник может назвать вам имя родственника, которому срочно требуется денежный перевод. Пусть осведомленность собеседника не сбивает вас с толку. Не теряйте бдительности и проверяйте любую полученную информацию.