Власти придумали, как заставить платить должников по ЖКХ

Личные данные россиян передадут коммунальщикам

В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Предполагается, что это должно упросить управляющим компаниям подачу исков в суд против должников.

Вопрос о создании базы Минстрой в настоящий момент прорабатывает с депутатами Госдумы, пишет газета "Известия". Известно, что система может появиться уже к апрелю 2020 года.

Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, пока обсуждается. Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или ФНС, сообщили "Известиям" в Госдуме.

В настоящий момент у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах, а без нее они в скором времени не смогут подать в суд на неплательщиков. 1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика.

Опрошенные газетой эксперты считают, что после появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты услуг ЖКХ. А если управляющие компании быстро и законно получат доступ к данным о жильцах, это серьезно дисциплинирует неплательщиков, уверены они.

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