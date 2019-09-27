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Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с важной просьбой

10:10
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Поргина лично позвонила Примадонне

В октябре в столице пройдет вечер памяти Николая Караченцова. Его вдова Людмила Поргина лично готовит мероприятие.
Как живет вдова Николая Караченцова Людмила Поргина

На творческий вечер, приуроченный к годовщине смерти народного артиста, приглашены его друзья и близкие. На сцене, как предполагается, выступят Лариса Долина, Александр Розенбаум, Илья Резник, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Олег Газманов и другие артисты.

Чтобы траурное мероприятие прошло на должном уровне Людмила Поргина даже обратилась за помощью к Алле Пугачевой. Для вдовы очень важно, чтобы в память о ее муже выступила Примадонна.

"Вдова Караченцова Людмила Поргина лично позвонила ей и попросила помочь с вечером памяти – прийти, поддержать", - пишет "Дни.ру".

Пока не известно, ответила ли Пугачева на просьбу. Зато в Сеть попал фрагмент сценария вечера, судя по которому, 21 октября со сцены прозвучат хиты, ранее исполняемые Караченцовым. Гвоздем программы станет песня "Звезды сошли с небес…", написанная поэтессой Еленой Суржиковой.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Легендарный артист не дожил сутки до своего 74-го дня рождения. Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище. На могиле актера в годовщину его смерти появится памятник, на котором он будет изображен в образе графа Резанова, именно эта роль стала самой яркой в карьере Караченцова.

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