В Приморье ФСБ задержала почти 300 браконьеров из КНДР

У северокорейских рыбаков нашли десятки тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова

Почти 300 браконьеров из КНДР задержали в Приморье. Операцию провели сотрудники пограничного управления ФСБ. Северокорейские рыбаки перемещались на шхунах и мотоботах. На борту нашли десятки тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова.

Северокорейские рыбаки вновь попались на незаконной добычи кальмара в исключительной экономической зоне России. Иностранных браконьеров сейчас задержали пограничники.

Три рыболовные шхуны и пять маломерных судов. Общая численность экипажа - 262 человека. Граждане КНДР, похоже, хотят взять от сезона улова на кальмара в Приморье всё, не имея на это официального разрешения. Пограничным войскам приходится в очередной раз силой прекращать незаконную рыбалку иностранцев.

"У браконьеров обнаружены и изъяты более 30 тысяч экземпляров незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений", - заявила официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

В этот раз граждане Северной Кореи при задержании вели себя спокойно. На прошлой неделе иностранные рыбаки открыли огонь по российским пограничникам. Пострадали три сотрудника службы безопасности. Они были госпитализированы. В результате задержаны более 80 граждан КНДР. В МИД России вызвали поверенного в делах Северной Кореи. В тот раз иностранные суда заходили в российские воды, чтобы укрыться от тайфуна. Но сегодня в Приморье стоит благоприятная погода. По каким причинам рыбаки вновь нарушили российское законодательство, предстоит выяснить следствию.

Проблема браконьерства в исключительной экономической зоне России сохраняется. Только за прошлый год сотрудники пограничной службы выявили более восьми тысяч нарушений и задержали более тысячи иностранных и российских маломерных судов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.