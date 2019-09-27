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В Приморье ФСБ задержала почти 300 браконьеров из КНДР

11:32
  • пятница
  • 27 сентября 2019

У северокорейских рыбаков нашли десятки тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова

Почти 300 браконьеров из КНДР задержали в Приморье. Операцию провели сотрудники пограничного управления ФСБ. Северокорейские рыбаки перемещались на шхунах и мотоботах. На борту нашли десятки тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова.

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Северокорейские рыбаки вновь попались на незаконной добычи кальмара в исключительной экономической зоне России. Иностранных браконьеров сейчас задержали пограничники.

Три рыболовные шхуны и пять маломерных судов. Общая численность экипажа - 262 человека. Граждане КНДР, похоже, хотят взять от сезона улова на кальмара в Приморье всё, не имея на это официального разрешения. Пограничным войскам приходится в очередной раз силой прекращать незаконную рыбалку иностранцев.

"У браконьеров обнаружены и изъяты более 30 тысяч экземпляров незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для дальнейшего разбирательства и принятия  процессуальных решений", - заявила официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

В этот раз граждане Северной Кореи при задержании вели себя спокойно. На прошлой неделе иностранные рыбаки открыли огонь по российским пограничникам. Пострадали три сотрудника службы безопасности.  Они были госпитализированы. В результате задержаны более 80 граждан КНДР. В МИД России вызвали поверенного в делах Северной Кореи. В тот раз иностранные суда заходили в российские воды, чтобы укрыться от тайфуна. Но сегодня в Приморье стоит благоприятная погода. По каким причинам  рыбаки вновь нарушили российское законодательство, предстоит выяснить следствию.

Проблема браконьерства в исключительной экономической зоне России сохраняется. Только за прошлый год сотрудники пограничной службы выявили более восьми тысяч нарушений и задержали более тысячи иностранных и российских маломерных судов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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Пограничная служба ФСБ задерживает браконьеров из КНДР
Задержанные браконьеры из КНДР
Задержанные браконьеры из КНДР
Браконьерское судно из КНДР
Браконьерское судно из КНДР
Задержанные браконьеры из КНДР
Задержанные браконьеры из КНДР
Пограничная служба ФСБ задерживает браконьеров из КНДР
Пограничная служба ФСБ задерживает браконьеров из КНДР
Пограничная служба ФСБ задерживает браконьеров из КНДР
Пограничная служба ФСБ задерживает браконьеров из КНДР
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