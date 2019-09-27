Резко постаревшему Галкину вынесли неутешительный вердикт

Решить проблему может только Пугачева

Максим Галкин практически каждый день рассказывает о своей жизни поклонникам в Instagram. Юморист активно делится фотографиями, даже если не очень удачно вышел на снимке.

А иногда телеведущий даже советуется с народом. К примеру, недавно Галкин опубликовал свежий кадр, показав поклонникам свою шикарную бороду. "Оставляем?" - спросил он у подписчиков.

Народ отреагировал мгновенно. За час публикация набрала более шести тысяч комментариев. Вердикт фанатов оказался неутешительным. "Нет", - твердо заявили Максиму люди. Некоторые оставили более развернутые ответы, пояснив, что борода очень старит Галкина: "Не меньше 10 лет прибавила".

А часть поклонников отправила юмориста советоваться в столь интимном вопросе с женой. "Лишь бы Алле нравилось! Не все с бородачами целоваться любят", "Тут нужно у Пугачевой спросить, как ей", "А Алла оценила уже?" - написали фанаты.

Стоит отметить, что несколько человек все же похвалили растительность на лице телеведущего. Среди них певицы Светлана Лобода и Наташа Королева, последняя заявила, что Максиму "красиво" с бородой.