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Пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста и попала на видео

11:23
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Хрупкая Юлия Мендель защитила собой президента

Свобода слова по-украински — так можно охарактеризовать поведение пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В Сети набирает популярность видео, на котором Юлия Мендель грубо отталкивает журналиста от своего шефа.

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На ролике видно, как Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Богданом выходит из машины и направляется ко входу в здание. В этот момент к нему попытался приблизиться журналист, чтобы задать вопрос. Мендель отреагировала быстрее охраны. Хрупкий пресс-секретарь Зеленского буквально навалилась на мужчину, оттесняя его от шефа.

Однако журналист на этом не остановился. Когда Зеленский замешкался в дверях, он снова попытался подойти к нему, но и тут Юлия Мендель была начеку. Она подскочила к назойливому репортеру, размахивая руками и прикрывая свои телом босса.

По данным члена совета по защите свободы слова при президенте Украины Михаила Ткача, неугодным журналистом стал корреспондент программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергей Андрушко. Предположительно, он ходит расспросить Зеленского о поездках Андрея Богдана в Россию в прошлом.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам!", - возмутился Ткач в своем фейсбуке.

Видео: Юлия Мендель защищает Зеленского от журналиста

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