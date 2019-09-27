СК проверит врачей, случайно отрезавших мальчику руку

Все началось с перелома

11-летнему мальчику ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Резонансная история произошла в больнице Зерноградского района Ростовской области.

Как передает Regnum, школьник обратился в больницу с переломом руки. Мальчику наложили гипс, после чего у него развилась гангрена. Врачи решили ампутировать руку.

Росздравнадзор организовал проверку и установил, что медики несвоевременно и неправильно поставили ребенку диагноз, а также допустили нарушения при оказании помощи на первом этапе лечения.

Ростовские следователи изучают материалы проведенной проверки.