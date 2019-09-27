СК проверит врачей, случайно отрезавших мальчику руку

Все началось с перелома
11-летнему мальчику ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Резонансная история произошла в больнице Зерноградского района Ростовской области.
Как передает Regnum, школьник обратился в больницу с переломом руки. Мальчику наложили гипс, после чего у него развилась гангрена. Врачи решили ампутировать руку.
Росздравнадзор организовал проверку и установил, что медики несвоевременно и неправильно поставили ребенку диагноз, а также допустили нарушения при оказании помощи на первом этапе лечения.
Ростовские следователи изучают материалы проведенной проверки.
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