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На конкурс выставки "Город: детали" поступило более 130 проектов

11:37
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Самому молодому участнику — 17 лет

Свыше 130 проектов прислали на конкурс в рамках выставки-презентации "Город: детали". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Сам конкурс пройдет с 3 по 5 октября в павильоне №75 ВДНХ.

Свои предложения прислали жители 16 российских и зарубежных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Белгорода, Владикавказа, Минска и Алма-Аты. При чем свои идеи предложили не только дизайнеры и архитекторы, но и студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. Самым молодым участником стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева.

"По креативности, по проработке идей видно, что всех участников объединяет интерес к трансформации и повышению качества городской среды", - заявила представитель оргкомитета конкурса Оксаны Кашенко.

Победители станут известны 4 октября, их назовут на специальной церемонии. Проект обладателя Гран-при рекомендуют для реализации в одном из районов Москвы.

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