Северокорейские рыбаки грабят Россию

На браконьеров из КНДР невозможно найти управу

Северокорейские рыбаки занимаются разграблением российских территориальных вод с помощью запрещенных устройств. При этом наказывать браконьеров бессмысленно, потому что они все равно вернуться, полагает зампредседателя Российского профсоюза моряков на Дальнем Востоке Николай Суханов.

"Мы видим за последние полгода кошмарное количество таких рыболовных судов в наших территориальных водах. Идет разграбление рыбных ресурсов Российской Федерации", - заявил он в интервью радио "Спутник".

Суханов объяснил, что рыбаки из КНДР используют запрещенные в России средства для вылова рыбы, которые " полностью очищают дно от рыбы". Бесконтрольный вылов влечет огромный ущерб российским водам, предупреждает он.

Ранее российские пограничники задержали в Приморье три шхуны и несколько мотоботов с браконьерами из КНДР. На борту находились почти 300 рыбаков, а их улов составил более 30 тысяч кальмаров.