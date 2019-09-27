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Северокорейские рыбаки грабят Россию

12:05
  • пятница
  • 27 сентября 2019

На браконьеров из КНДР невозможно найти управу

Северокорейские рыбаки занимаются разграблением российских территориальных вод с помощью запрещенных устройств. При этом наказывать браконьеров бессмысленно, потому что они все равно вернуться, полагает зампредседателя Российского профсоюза моряков на Дальнем Востоке Николай Суханов.
В Приморье ФСБ задержала почти 300 браконьеров из КНДР

"Мы видим за последние полгода кошмарное количество таких рыболовных судов в наших территориальных водах. Идет разграбление рыбных ресурсов Российской Федерации", - заявил он в интервью радио "Спутник".

Суханов объяснил, что рыбаки из КНДР используют запрещенные в России средства для вылова рыбы, которые " полностью очищают дно от рыбы". Бесконтрольный вылов влечет огромный ущерб российским водам, предупреждает он.

Ранее российские пограничники задержали в Приморье три шхуны и несколько мотоботов с браконьерами из КНДР. На борту находились почти 300 рыбаков, а их улов составил более 30 тысяч кальмаров.

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