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Что происходит с телефонными номерами умерших россиян

13:10
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Операторы связи не знают о смерти клиентов

Интернет всколыхнула история американки, которая шесть месяцев отправляла умершему брату СМС и в один прекрасный день получила ответ. Ни о какой мистике здесь речь не идет. Просто оператор продал номер ее брата новому абоненту.
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22 сентября гражданка США отправила на номер умершего брата сообщение: "Я так по тебе скучаю! Боже, за что такое наказание!" Новым обладателем номера стал на редкость сердобольный человек, который посочувствовал девушке и предложил ей поделиться своим горем. "Моя кузина, которая для меня как сестра, плохо себя чувствует и в любой момент может покинуть этот мир. Так что я вас понимаю", - написал он. 

Подобная история могла бы произойти и в России, где операторы связи изымают номер у абонента после шести месяцев неактивности. Номер умершего человека три месяца хранится в специальной базе, после чего поступает в продажу.

"Оператор не может знать, умер тот или иной человек или нет, - рассказал ТВЦ.RU гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. - У него нет доступа к Пенсионному фонду либо к другой организации, которая ведет учет умерших людей. Поэтому самостоятельно оператор не может сделать ничего. Если договор заключен на умершего человека, то родственнику достаточно проблематично переоформить номер на себя. Легче просто использовать эту сим-карту и оплачивать услуги, чтобы просто не отключили номер". 

По словам Кусков, абоненты крайне редко интересуются судьбой номера умершего человека. "Бывает, что номера на некоторое время оставляют, потому что могут звонить люди, которые не знают об уходе того или иного человека. Но, как правило, этот номер не представляет какой-то интерес для родственников", - отметил эксперт. 

Некоторые российские операторы дают возможность переоформить номер умершего на его родственника. Однако этот процесс отягощен бюрократическими проволочками. Клиенту необходимо принести в офис оператора массу документов, в том числе копию свидетельства о смерти и свидетельство о праве на наследство. 

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