"Добро не уходит на каникулы": школьникам напомнили о волонтерском конкурсе

Победителей награждают путевками

Как продвигать волонтёрство среди учащихся обсудили представители российского движения школьников. Круглый стол прошёл в развивающем пространстве "Точка кипения".

Участники социальных проектов рассказали о всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы". В нём предусмотрены три номинации. "Лучшие практики" рассчитана на опытные добровольческие отряды, которые оказывают помощь нуждающимся не менее двух лет. Следующая - "Добрый старт". В этой номинации могут соревноваться отряды волонтёров с небольшим опытом работы. А "Бумеранг добра" - для отдельных участников добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет. Победителей конкурса награждают путёвками, передает "ТВ Центр".

"Это очень хороший проект, очень правильный проект, потому что именно благодаря волонтёрству и добровольчеству формируются новые ценности в обществе, новая культурная парадигма. Она заставляет людей по воле души и по велению сердца делать добро", - заявил начальник отдела реализации проектовых программ в сфере добровольчества "Российское движение школьников" Вячеслав Любый.