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"Добро не уходит на каникулы": школьникам напомнили о волонтерском конкурсе

14:48
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Победителей награждают путевками

Как продвигать волонтёрство среди учащихся обсудили представители российского движения школьников. Круглый стол прошёл в развивающем пространстве "Точка кипения".

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Участники социальных проектов рассказали о всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы".  В нём предусмотрены три номинации. "Лучшие практики" рассчитана на опытные добровольческие отряды, которые оказывают помощь нуждающимся не менее двух лет. Следующая  - "Добрый старт". В этой номинации могут соревноваться  отряды волонтёров с небольшим опытом работы. А  "Бумеранг добра" - для отдельных участников добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет. Победителей конкурса награждают путёвками, передает "ТВ Центр".

"Это очень хороший проект, очень правильный проект, потому что именно благодаря волонтёрству и добровольчеству формируются новые ценности в обществе, новая культурная парадигма. Она заставляет людей по воле души и по велению сердца делать добро", - заявил начальник отдела реализации проектовых программ в сфере добровольчества "Российское движение школьников" Вячеслав Любый.

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