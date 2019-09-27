Появилась новая информация о таинственном объекте в Солнечной системе

Ученые нашли у него признаки черной дыры

Загадочная планета X, которая якобы существует в Солнечной системе, может оказаться не планетой, а чёрной дырой. Такое предположение высказали учёные из США и Великобритании. Они опубликовали результаты своего нового исследования.

Речь идёт о так называемой "девятой планете". Её пока не нашли, но астрономы предполагают, что она находится в 100 миллиардах километров от Солнца. По размерам равна Урану или Нептуну.

Первые следы существования таинственного объекта обнаружили четыре года назад, напоминает "ТВ Центр". Учёные предположили, что именно он является причиной некоторых аномалий на окраинах Солнечной системы. С тех пор астрономы более точно определили зону поисков, но открыть планету не смогли. Это дало повод усомниться в гипотезе. Так и возникла альтернативная версия - о существовании чёрной дыры, которая тоже может быть причиной возникновения аномалий.