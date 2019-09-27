ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума вплотную занялась работой иностранных СМИ в России

14:44
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Депутаты предложили отобрать аккредитацию у Deutsche Welle, проверяются также другие издания

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России потребует лишить телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации.

Специалисты изучили огромное количество материалов и пришли к выводу, что немецкий телеканал обладает всеми признаками иностранного агента, передает "ТВ Центр". Действуя на территории России, он нарушил множество законов нашей страны. В частности, сотрудники компании призывали к участию в незаконных акциях. В ближайшее время комиссия направит все собранные материалы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст.

"Призыв к выходу на вот эти неразрешённые митинги является нарушением закона о митингах. А поскольку речь идёт об избирательной кампании, Deutsche Welle нарушила также законы, которые регулируют избирательные процессы. Агитация для юрлиц, которые являются иностранными юрлицами, запрещена. Поэтому в действиях телерадиокомпании усмотрены признаки административного правонарушения", - заявил глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Думская комиссия изучает документы других изданий, часть которых ранее включили в список иноагентов. Проверяются материалы таких СМИ, как "Русская служба Би-Би-Си", "Голос Америки", "Радио Свобода", "МБХ-Медиа" и "Медуза".

Новости по теме
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle
Заседание в Госдуме
Заседание в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.