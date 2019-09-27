Госдума вплотную занялась работой иностранных СМИ в России

Депутаты предложили отобрать аккредитацию у Deutsche Welle, проверяются также другие издания

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России потребует лишить телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации.

Специалисты изучили огромное количество материалов и пришли к выводу, что немецкий телеканал обладает всеми признаками иностранного агента, передает "ТВ Центр". Действуя на территории России, он нарушил множество законов нашей страны. В частности, сотрудники компании призывали к участию в незаконных акциях. В ближайшее время комиссия направит все собранные материалы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст.

"Призыв к выходу на вот эти неразрешённые митинги является нарушением закона о митингах. А поскольку речь идёт об избирательной кампании, Deutsche Welle нарушила также законы, которые регулируют избирательные процессы. Агитация для юрлиц, которые являются иностранными юрлицами, запрещена. Поэтому в действиях телерадиокомпании усмотрены признаки административного правонарушения", - заявил глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Думская комиссия изучает документы других изданий, часть которых ранее включили в список иноагентов. Проверяются материалы таких СМИ, как "Русская служба Би-Би-Си", "Голос Америки", "Радио Свобода", "МБХ-Медиа" и "Медуза".