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Опубликовано видео крупного ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

13:08
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Все участники аварии чудом выжили

В Москве произошло крупное ДТП в Лефортовском тоннеле с участием нескольких машин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На видео попал момент аварии: два легковых автомобиля задели друг друга в тоннеле, после чего одна машина улетела в стену, а другая – под проезжавший грузовик.

Судя по кадрам последствий ДТП, от одной из машин ничего не осталось. На месте крупной аварии работают спасатели и полиция.

Все участники ДТП чудом остались живы. Как сообщили в ГИБДД, в результате происшествия пострадал один человек.

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ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
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