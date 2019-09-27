Опубликовано видео крупного ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

Все участники аварии чудом выжили

В Москве произошло крупное ДТП в Лефортовском тоннеле с участием нескольких машин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На видео попал момент аварии: два легковых автомобиля задели друг друга в тоннеле, после чего одна машина улетела в стену, а другая – под проезжавший грузовик.

Судя по кадрам последствий ДТП, от одной из машин ничего не осталось. На месте крупной аварии работают спасатели и полиция.

Все участники ДТП чудом остались живы. Как сообщили в ГИБДД, в результате происшествия пострадал один человек.