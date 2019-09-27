Курить на балконах запретят?

Под каждым домом инспектор стоять не будет

С 1 октября в России начнут действовать новые правила пожарной безопасности. Так разводить костры на балконах, например, для приготовления шашлыка, будет запрещено. Однако остаются вопросы. Можно ли курить на балконе и лоджии? И что будет тем, кто всё же решится подымить?

Пожарные вытаскивают мужчину из окна горящей квартиры. Всему виной — непотушенная сигарета. Балкон, охваченный пламенем, эвакуация жителей – вовремя приехавшие спасатели не дают огню распространиться дальше. Причина пожара — окурок, выброшенный с верхних этажей. И таких случаев ежегодно десятки по всей стране.

Нет дыма без огня: курение в квартирах может быть опасно, и потому курильщиков вновь ждут ограничения. В 2017 году Верховный суд уже разрешил требовать компенсации с соседей, если дым от их сигарет попадал в чужие квартиры. И даже были случаи судебных запретов. На этот раз изменения в правилах противопожарного режима касаются всех россиян без исключения. Вот только идёт ли речь именно о курении?

"Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц", - говорится в постановлении правительства.

Что именно подразумевается под формулировкой "открытый огонь" - не уточняется. Вокруг новых правил уже возникло немало споров. Многие СМИ написали о запрете курения и зажигания свечей на балконах. Однако тлеющий пепел сигареты можно не считать открытым огнём. Поэтому появились предположения, что если воспользоваться зажигалкой или спичкой еще до выхода на балкон, проблем не возникнет. Сами пожарные с этим категорически не согласны.

"Табак, который тлеет, в зоне соприкосновения имеет температуру 350-400 градусов, температуры достаточно, чтобы воспламенить многие горючие материалы", - объясняет заместитель руководителя Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Воронов.

Вопрос также и в том, кто и как будет выявлять и наказывать нарушителей? Пожаловаться на курильщиков или романтиков со свечами могут соседи – однако доказать факты будет непросто. К тому же, балконы и лоджии – частная собственность. Где тогда проходит грань между правилами противопожарной безопасности и вмешательством в частную жизнь?

"Если человек выходит на балкон, зажигает спичку или зажигалку, прикуривая сигарету, это можно трактовать как использование открытого огня и привлечь курильщика к ответственности, но на практике крайне сложно реализовать. Кто будет контролировать граждан в своих квартирах, тем более, если лоджии застеклены?" – рассуждает юрист Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

"Под каждым балконом инспектор стоять не будет, и ответственность будет наступать только тогда, когда из-за действий курильщика наступает пожар", - полагает заместитель руководителя Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Воронов.

Но если о свечах и сигаретах еще продолжают спорить, то совершенно точно на балконах и лоджиях нельзя будет разводить огонь. Так что любители жарить шашлыки на мангале прямо у себя дома сделать этого больше не смогут. Нарушителям грозит штраф – до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара - до 5 тысяч рублей или даже уголовная ответственность.

Полина Кастрицкая, Александр Козликин, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".