Собянин осмотрел новую гостиницу в доме-"книжке" на Новом Арбате

Туристический поток в Москву растет

В следующем году столичное правительство запустит новое мобильное приложение и сайт, которые помогут туристам, приезжающим в Москву. Там можно оформить электронную визу, составить культурную программу и забронировать гостиницу. К слову, их количество в городе постоянно растёт. В пятницу новый гостиничный комплекс был открыт в знаменитом "доме-книжке" на Новом Арбате.

Новый Арбат - визитная карточка столицы. Продуманное пространство, реализованное советскими градостроителями в 60-х годах. Пять жилых высоток по четной стороне и еще четыре - знаменитые офисные дома-книжки по нечетной. И вот результат переосмысления формата - 26-этажный комплекс, уместивший внутри и современную гостиницу, и удобные апартаменты.

"Один из таких проектов по созданию современного гостиничного хозяйства был реализован на основе московской книжки на Арбате, которая в большей степени принадлежала городу. Здесь располагались очень важные и нужные конторы, которые ничего не добавляли городу и так перегруженному офисами и рабочими местами. Поэтому было принято решение передать его под реконструкцию для создания здесь современной гостиницы. Вот такой проект реализован. Понятно, что он очень непростой. Но я думаю, что он добавит для туристического хозяйства Москвы очень серьезно", - рассказал Сергей Собянин.

Москва укрепляет гостиничный потенциал. В новых отелях продумана каждая мелочь. Здесь можно остановится в классическом номере, а можно в апартаментах, напоминающих обычную квартиру со всеми удобствами. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные условия.

"Здесь специально оборудовано все, чтобы комфортно было человеку, который приезжает в этот номер. Он более свободный, здесь достаточно много пространства для того, чтобы гость мог воспользоваться всеми услугами. Специальная ванная для человека с ограниченными возможностями. Номера у нас от 20 до 34 квадратных метров, в зависимости от категории", - рассказывает генеральный менеджер гостиницы Марина Тинягина.

Отель введен в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, однако уже успел заработать репутацию среди гостей столицы. Показатель загрузки номерного фонда в 95% - высокая планка даже для городов - мировых лидеров в туристической отрасли. И этот результат во многом обеспечен возросшей привлекательностью Москвы, которая стала насыщенным событиями городом.

"В последние годы доходы города от туризма превысили 120 миллиардов рублей в год - это огромная сумма, сопоставимая с крупнейшими проектами Москвы, которые мы реализуем. Это больше, чем мы тратим ежегодно на реновацию хрущевок в Москве. Так что это достаточно большое подспорье в экономике города", - рассказал Собянин.

В течение 2018 года Москву посетили рекордные 23,5 миллиона туристов. Тогда эксперты связывали это с проведением чемпионата мира по футболу. Однако в 2019 году турпоток не только не иссяк, а наоборот - увеличился. Только за первые 6 месяцев в городе побывали уже 11,5 миллиона гостей.

Андрей Сидоренко, Сергей Давидяк, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".