Собянин поздравил с 25-летием роддом больницы имени Баумана

За четверть века в роддоме появились на свет более 140 тысяч малышей

Врачи роддома больницы имени Баумана дарят счастье быть мамой. Сегодня клиника - одна из лучших в городе, отмечает юбилей! С праздником сотрудников роддома поздравил и Сергей Собянин, отметив, что за 25 лет там появились на свет более 140 тысяч малышей - население крупного столичного района.

Нет ничего трогательнее вот такой картины - общения мамы с только-только родившимся малышом. В роддоме больницы имени Баумана её наблюдают уже двадцать пять лет. И вроде бы это самый юный родильный дом в Москве, а цифры впечатляют - здесь появилось на свет 145 тысяч детей.

"Каждый день в родильном доме проходят около тридцати- тридцати пяти родов. То есть представьте себе - в нашем роддоме каждый день мы рожаем класс! А иногда и переполненный класс", - заявил заместитель главного врача ГКБ №29 имени Баумана по акушерству и гинекологии Лариса Есипова.

Роддом находится при больнице имени Баумана. И у него есть своя специализация - он занимается пациентами с урологическими, кардиологическими проблемами, с эндокринными патологиями. Раньше женщинам, страдающим диабетом первого типа, рожать категорически запрещали. Сейчас это совершенно не приговор, у некоторых уже третьи, четвертые роды.

"Раньше, если сахарный диабет, считали - ну, все, это кесарево сечение. Потому что тяжело рожать, много осложнений, вот мы добились того, что осложнений мы практически не допускаем, у нас пациентки родоразрешаются, то есть рожают сами, не кесарево сечение, поэтому они довольны, уходят со здоровыми малышами на руках", - сказала заведующая шестым акушерским отделением патологии беременности родильного дома ГКБ №29 им. Баумана Ольга Лукановская.

Нет проблем с оснащением, современным оборудованием, позволяющим оказывать помощь пациенткам и во время родов, и если маме или ребенку она потребуется после. В реанимационном отделении, где выхаживают недоношенных малышей, мамы имеют возможность с детьми общаться.

Екатерину с сыном только-только перевели в послеродовую палату - у неё все прошло благополучно. Говорит, что этот роддом выбирала целенаправленно, была уверена во всех специалистах. Титулов и наград у этого родильного дома и правда хватает - и "Лучший роддом Москвы", и "Больница, доброжелательная к ребенку".

"Я ни на секунду не пожалела о своем выборе, я осталась очень довольна - от момента поступления в роддом, ну и до сейчас - прошло, конечно, еще совсем немножко времени, но мы очень довольны", - поделилась впечатлениями Екатерина.

Выписаться Екатерина планирует через три дня. А у роддома-юбиляра в ближайших планах открыть хирургический стационар. И, конечно же, здесь рассчитывают, что в этом году поставят своеобразный рекорд - преодолеют красивый рубеж в десять тысяч родов.

Юлия Богоманшина, Александр Голубев, "ТВ Центр".