Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

Ему было 68 лет

В Москве скончался Александр Кузьмин. Он был главным архитектором Москвы и всю жизнь посвятил столице.

В советское время Кузьмин работал в институте Генплана Москвы, а 90-е стал председателем Москомархитектуры. Он автор более 30 проектов, в том числе реставрации Старого Гостиного двора, Манежа и парка "Царицыно", а также комплекса "Москва-сити". Несколько лет проработал в команде Сергея Собянина, а в 2012 году ушел в отставку.

Прощание с Кузьминым состоится в понедельник в Доме архитектора.