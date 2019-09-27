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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

15:06
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Ему было 68 лет

В Москве скончался Александр Кузьмин. Он был главным архитектором Москвы и всю жизнь  посвятил столице.

В советское время  Кузьмин работал в институте Генплана Москвы, а 90-е стал председателем Москомархитектуры. Он автор более 30 проектов, в том числе реставрации Старого Гостиного двора,  Манежа и парка "Царицыно", а также комплекса "Москва-сити". Несколько лет проработал в команде Сергея Собянина, а в 2012 году ушел в отставку.

Прощание с Кузьминым состоится в понедельник в Доме архитектора.

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