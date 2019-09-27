Покормить акулу или прокатиться на олдкаре? Чем заняться в выходные в Москве

Город предлагает сотни развлечений

Покормить акулу, отправиться в подводную сказку, совершить путешествие на старом автомобиле - в Москве в эти выходные будет, чем заняться. Город предлагает сотни развлечений и не только в центре.

Обед у каждого обитателя "Москвариума" строго по расписанию. Стоит один раз пропустить кормление и хищники сами выйдут на охоту. Тут уж ничего хорошего не жди: самая большая акула Маша почти два с половиной метра в длину. А из этих яиц вылупятся совсем малыши. Детёныши кошачьей акулы стали одними из главных персонажей праздника моря, который проходит в эти дни в океанариуме на ВДНХ.

Звёздное семейство родом из Японского моря - в соседнем контактном аквариуме. А еще морские ежи и даже огурцы. Под чутким руководством ихтиологов маленькие посетители могут совсем близко познакомиться с подводными обитателями. Ну и какой праздник без нарядного костюма. На соседней площадке мастер-класс: полным ходом идёт раскройка короны.

Принарядившись, можно отправляться на спектакль. Сказка про строптивую русалочку и подводную ведьму здесь превращается в шоу мыльных пузырей. И как тут усидеть на месте, когда происходят такие чудеса.

От первого запатентованного в мире автомобиля до гоночных каров, от советской классики до европейской роскоши. В автомузее "Моторы Октября" в эти выходные можно увидеть почти полторы сотни раритетных экспонатов. Вот, например, та самая Isotta Fraschini, о которой мечтал Адам Козлевич в "Золотом Телёнке".

"Это, конечно, автомобили знатных людей. Это руководители страны, это короли, это были артисты, богема, это были писатели, это были бандиты", - рассказывает хранитель фондов автомузея "Моторы Октября Анна Краснова.

А ещё Lincoln, на каком возили Джона Кеннеди. Или одна из первых моделей Volkswagen Beetle, который и сегодня занимает четвёртое место среди самых популярных в мире машин. Все образцы из частных коллекций, а главное - на ходу.

Желающих провести выходные на свежем воздухе в эту субботу ждут на берегу Головинского канала. Там состоится фестиваль малых рек. Многочисленные мастер-классы, игровые конкурсы и экскурсии не дадут замёрзнуть, а тем более заскучать.

Любителей мюзиклов приглашают в воскресенье в обновлённый Дом культуры на ВДНХ. Концертная программа - настоящий микс из популярных мировых постановок и номеров по мотивам кино. В перерывах конферансье откроет секреты создания удачного шоу. Билеты можно приобрести на сайте выставки.

Анна Пешехонова, Андрей Булычёв. "ТВ Центр".