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Катастрофическое состояние земной атмосферы ужаснуло ученых

13:16
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Люди никогда не жили в таких условиях

Ученые Техасского университета A&M забили тревогу. По их данным, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла небывалого за последние 2,5 миллиона лет уровня.   
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Ученые узнали, каким был состав земной атмосферы 22 миллиона лет назад. Для этого они изучили карбонаты в ископаемых почвах Лессового плато в Китае. 

Как сообщает Nature Communications, полученные данные позволили установить, что первые представители рода Homo erectus жили в среде с низким содержанием углекислого газа - 320 частей на миллион. Это было 2,1-1,8 миллиона лет назад. Сейчас концентрация углекислого газа достигла 415 частей на миллион. Земляне еще никогда не жили в таких условиях. Примечательно, что резкой рост загазованности произошел в 1965 году. 

Антропогенными источниками углекислого газа выступают некоторые промышленные процессы, а также сжигание ископаемого топлива и биомассы, в том числе лесов. Углекислый газ надолго задерживается в атмосфере. По мнению ученых, чрезмерная загазованность может привести к трагическим последствиям для всего живого на планете. 

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