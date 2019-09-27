Катастрофическое состояние земной атмосферы ужаснуло ученых

Люди никогда не жили в таких условиях

Ученые Техасского университета A&M забили тревогу. По их данным, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла небывалого за последние 2,5 миллиона лет уровня.

Ученые узнали, каким был состав земной атмосферы 22 миллиона лет назад. Для этого они изучили карбонаты в ископаемых почвах Лессового плато в Китае.

Как сообщает Nature Communications, полученные данные позволили установить, что первые представители рода Homo erectus жили в среде с низким содержанием углекислого газа - 320 частей на миллион. Это было 2,1-1,8 миллиона лет назад. Сейчас концентрация углекислого газа достигла 415 частей на миллион. Земляне еще никогда не жили в таких условиях. Примечательно, что резкой рост загазованности произошел в 1965 году.

Антропогенными источниками углекислого газа выступают некоторые промышленные процессы, а также сжигание ископаемого топлива и биомассы, в том числе лесов. Углекислый газ надолго задерживается в атмосфере. По мнению ученых, чрезмерная загазованность может привести к трагическим последствиям для всего живого на планете.