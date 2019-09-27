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Россиянам разрешат нанимать нянь и домработниц с Филиппин

13:11
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Это будет стоить дороже

Россияне смогут нанимать работников из дальнего зарубежья в качестве нянь и домработниц. Проект соответствующего приказа подготовил Минтруд.

По замыслу авторов документа, россияне получат право на квоту на привлечение иностранных работников. Нанимать приезжих, например, из Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки можно только для помощи в ведении личного, домашнего и подсобного хозяйства.

По мнению директора программ Международного альянса "Трудовая миграция" Сергея Болдырева, инициатива Минтруда облегчить этот процесс.

"У нас достаточно распространено в определенной социальной среде, когда нанимают в качестве сиделок или для ухода за ребенком филиппинок. Это осуществлялось сложным способом через специализированные конторы, которые строили на этом бизнес", - заявил он в интервью радио Sputnik.

По мнению Болдырева, такие работники не составят конкуренцию по численности гражданам ближнего зарубежья, однако стоить это будет значительно дороже.

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