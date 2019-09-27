Выведи бизнес на новый уровень: что обсудят на открывшемся в Твери IT-форуме

Эксперты обсудят управленческие процессы в условиях развития высоких технологий

Новейшие цифровые технологии и инновационные решения для развития бизнеса. В Твери открылся IT-форум Digital Days, сообщает "ТВ Центр".

Он объединил сотни российских и зарубежных специалистов этой сферы. Эксперты обсуждают управленческие процессы в условиях развития высоких технологий. Дают советы, которые помогут повысить профессиональные качества. В церемонии открытия приняли участие руководители крупных предприятий, представители площадки “Цифровая экономика” и власти региона.

"Высоко оцениваем организацию и проведение нашего форума. Надеемся, что сегодня все, кто будет общаться на этой очень интересной площадке, всё-таки составят, наверное, своё представление не только о нашем регионе, но и вообще о бизнес IT-индустрии. Уверен, что это нам даст возможность выйти на новый уровень развития IT-индустрии не только региона, но и, наверное, наших международных и межрегиональных связей", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.