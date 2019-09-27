Стало известно отношение Путина к курению

В окружении президента курильщиков почти не осталось

Владимир Путин является противником курения. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По его словам, в окружении президента практически никто не курит.

Путин всегда не приветствовал курение и является сторонником здорового образа жизни, подчеркнул Песков. Из тех людей, кто окружает президента, курильщиков можно "пересчитать на пальцах руки".

"В целом это [курение] сейчас весьма непопулярно, что отрадно", - сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Комментируя новый запрет на курение на балконах, Песков заявил, что в Кремле его поддерживают. Он напомнил, что многие пожары имеют "весьма трагические последствия". При этом он отверг версию, что ограничение было введено для того, чтобы табачный дым не мешал жильцам.

Ранее МЧС сообщило, что с 1 октября в России запрещается использовать открытый огонь на лоджиях, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиницы. Теперь россияне не смогут жарить шашлыки и даже курить на балконах.