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Удивительные способности дочери Кудрявцевой поразили народ

13:40
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Она опережает сверстников в развитии

Маленькая Маша, которую 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева родила от 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова, растет не по годам развитым ребенком. Годовалая девочка посещает разные занятия и впитывает информацию, как губка.  
48-летняя Кудрявцева изменилась до неузнаваемости

"Моя", - с гордостью написала Кудрявцева в Instagram, опубликовав двухминутное видео, на котором Машенька демонстрирует чудеса сообразительности. Малышка уже умеет распознавать цвета, знает любимую пищу некоторых животных и уже чуть ли не пытается читать. Кудрявцева водит дочь к опытному педагогу, которая в игровой форме развивает ее мыслительные навыки. 

Также известно, что Машенька занимается в бассейне, где персональный тренер учит ее нырять и плавать. Судя по опубликованным видео, девочка получает удовольствие от водных процедур и не боится воды.

- Какая у Вас умная девочка. Так приятно наблюдать за такой умничкой, - восхитились подписчики. 

- Лапочка, зайка, красавица и очень умненькая.

- Развитие малышки, мне кажется, опережает возраст.

- Какая Машенька усидчивая для своего возраста!

- Тьфу! Тьфу! Тьфу! Чтоб не сглазить!

- Машуля у вас, Лера, вундеркиндом будет! Видно по личику, что сидит и все продумывает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. Маша родилась в августе прошлого года. У телеведущей также есть взрослый сын Жан. 

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