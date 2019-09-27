Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги

Слухи о романе подтвердились

Друзья Леди Гаги раскрыли подробности ее романа с актером Брэдли Купером. Как оказалось, дело едва не дошло до свадьбы.

Слухи о романе 44-летнего Купера и 33-летней Гаги появились во время съемок фильма "Звезда родилась". После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.

Купер и Гага опровергали информацию о романе, но их поклонники не переставали надеяться на то, что они перестанут скрывать свои чувства от общественности.

Издание Life&Style сообщило, что Леди Гага и Брэдли Купер встречались во время съемок фильма, причем ситуация приобрела серьезный оборот. Купер предложил певице руку и сердце. "Помолвка почти состоялась. Просто Брэдли внезапно осознал, что связывает себя обязательствами с кем-то еще, и испугался. Леди Гага рассказывала друзьям, что этим поступком он разбил ей сердце", - заявил информатор.

По его словам, Леди Гаги сильно страдала, но быстро нашла утешение в объятиях звукооператора Дэниела Хортона. В конце июля стало известно, что их отношения затянулись на несколько месяцев.