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"Проснись!" Брошенная Воеводина публично обратилась к экс-королю Малайзии

15:06
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Она попросила его пожалеть сына

27-летняя модель Оксана Воеводина, которую бросил бывший король Малайзии Мухаммад V, впервые рассказала о поступке мужа. 
Экс-король Малайзии отказался содержать "Мисс Москву" с сыном

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" призналась MailOnline, что последний раз она видела мужа в декабре прошлого года. Воеводина не получала документов о разводе, а расторжение брака посредством троекратного произнесения слова "талак" она признавать отказывается, поскольку не присутствовала на этой традиционной для разводящихся мусульман церемонии. 

"Я узнала о разводе из интернета. Я не знаю, что на самом деле произошло, ведь у нас все было хорошо, мы ждали нашего первого ребенка. Даже сейчас я не понимаю настоящей причины его поступка", - сказала россиянка.  

Оксана Воеводина заявила, что ее сын Леон очень похож на отца и имеет азиатские черты лица. "Фарис, проснись! - обратилась она к экс-королю со страниц издания. - У тебя есть сын, ты отец. И в тебе течет королевская кровь. И неважно, что произошло с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына было двое родителей. Только подумай о своем сыне". Красавица также выразила готовность сдать анализ ДНК, чтобы доказать отцовство Мухаммада V. 

По данным издания, Воеводина живет в съемных апартаментах в Москве и ездит на дорогостоящей иномарке, которую ей подарил Фарис. По словам девушки, она сама зарабатывает на жизнь, к тому же ей помогают родители. 

Напомним, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года в Малайзии, в ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон, а уже летом появилась информация об их разводе. По слухам, Мухаммад V подозревал Воеводину в неверности. Возникла также версия, согласно которой бывшего короля, попавшего в опалу на родине, вынудили развестись с моделью и покаяться в нарушении традиций. 

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