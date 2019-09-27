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Самым молодым участником конкурса выставки "Город: детали" стала 17-летняя москвичка

14:49
  • пятница
  • 27 сентября 2019

На конкурс прислали 135 проектов

Победители московского конкурса проектов по улучшению современной городской среды, назовут 4 октября. Проект обладателя Гран-при рекомендуют для реализации в одном из районов Москвы, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэрии.

На конкурс, организованный в рамках выставки-презентации "Город: детали" прислали 135 проектов из 16 российских и зарубежных городов. Самым молодым участником стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева.

Как рассказала представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко, его цель - найти таланты и свежие решения, которые могут быть применимы и главное - полезны для крупных городов, включая Москву.

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