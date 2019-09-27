Перепуганный Порошенко скрылся от допросов за рубежом

Справку об отсутствии экс-президента в Незалежной представили его адвокаты

Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Это уже стало привычным для следователей: экс-президент Украины являет чудеса изобретательности, предъявляя веские причины своих "прогулов". Однако на сей раз повод обеспокоил сотрудников ГБР – адвокат пояснил, что Петр Алексеевич не почтит их своим присутствием, так как находится за границей.

Предметом разговора в ГБР на сей раз должен был стать инцидент в Керченском проливе. Порошенко вызвали по делу возможных нарушениях законодательства в ноябре 2018 года, когда украинские корабли вошли в российские территориальные воды в районе Крыма.

Корабли "Бердянск" и "Никополь" в компании с буксиром "Яны Капу" 25 ноября 2018-го маневрировали у берегов Крыма и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге суда и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. В Москве заявили, что Киев не уведомил в установленном порядке о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

В пресс-службе ГБР подчеркнули, что Петра Порошенко заблаговременно уведомили о дате и времени допроса. Тем не менее, экс-президент вызов проигнорировал, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на "Интефакс-Украина".