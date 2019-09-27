Машинист на "Трубной" спас Снегурочку

Хозяйка животного выразила благодарность

Владелица котенка по кличке Снегурочка поблагодарила сотрудников московского метро и полиции за спасение своего питомца. Накануне поздно вечером животное сумело выбраться из сумки и спрыгнуло на пути станции "Трубная". Машинист вовремя заметил котенка и успел остановить состав.

"Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе подземки. Там напомнили, что перевозить питомцев разрешено только в клетках или специальных сумках.