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Машинист на "Трубной" спас Снегурочку

15:41
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Хозяйка животного выразила благодарность

Владелица котенка по кличке Снегурочка поблагодарила сотрудников московского метро и полиции за спасение своего питомца. Накануне поздно вечером животное сумело выбраться из сумки и спрыгнуло на пути станции "Трубная". Машинист вовремя заметил котенка и успел остановить состав.

"Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке", -  сообщили АГН "Москва" в пресс-службе подземки. Там напомнили, что перевозить питомцев разрешено только в клетках или специальных сумках.

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