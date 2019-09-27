ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандал с пьяным авиадебошем Аверина получил продолжение

15:46
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Актера настигло наказание

Заслуженный артист России Максим Аверин отделался штрафом в 500 рублей после скандала на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что накануне 43-летний артист оскорбил стюардесс после употребления шампанского. 
Максиму Аверину грозит арест за дебош в самолете

В аэропорту Шереметьево актера встретили сотрудники правоохранительных органов. Ему выписали штраф и отпустили домой, передает НТВ. Максим Аверин, игнорируя вопросы журналистов, сел в Mercedes с тонированными стеклами и уехал. Позднее он написал в соцсети: "Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!" 

Директор актера Николай Коренев, который летел вместе с ним в бизнес-классе, назвал ситуацию сильно преувеличенной. "Стюардесса устроила мини-провокацию, не знаю, зачем это надо было. Все закончилось хорошо. Я выпил два бокала шампанского на борту. Все было замечательно", - сказал Коренев. 

Представитель "Аэрофлота" заявила, что никакой провокации их сотрудницы не устраивали. По словам заместителя начальника пресс-службы компании Веры Абаниной, пассажиры нарушали общественный порядок и нецензурно выражались. "Эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров", - отметила Абанина. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Максим Аверин
Максим Аверин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.