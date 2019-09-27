Скандал с пьяным авиадебошем Аверина получил продолжение

Актера настигло наказание

Заслуженный артист России Максим Аверин отделался штрафом в 500 рублей после скандала на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что накануне 43-летний артист оскорбил стюардесс после употребления шампанского.

В аэропорту Шереметьево актера встретили сотрудники правоохранительных органов. Ему выписали штраф и отпустили домой, передает НТВ. Максим Аверин, игнорируя вопросы журналистов, сел в Mercedes с тонированными стеклами и уехал. Позднее он написал в соцсети: "Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!"

Директор актера Николай Коренев, который летел вместе с ним в бизнес-классе, назвал ситуацию сильно преувеличенной. "Стюардесса устроила мини-провокацию, не знаю, зачем это надо было. Все закончилось хорошо. Я выпил два бокала шампанского на борту. Все было замечательно", - сказал Коренев.

Представитель "Аэрофлота" заявила, что никакой провокации их сотрудницы не устраивали. По словам заместителя начальника пресс-службы компании Веры Абаниной, пассажиры нарушали общественный порядок и нецензурно выражались. "Эти хулиганские и аморальные действия мешали нормальной работе экипажа и создавали сильный дискомфорт для других пассажиров", - отметила Абанина.