В Москве экстренно госпитализирован актер сериала "Глухарь"

У известного артиста возникли проблемы с сердцем

Российский актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. По данным издания "Газета.Ru", у него желудочная тахикардия – опасное нарушение ритма работы сердца.

Виктор Балабанов, прежде всего, известен по своим ролям в популярных сериалах "Глухарь" и "Солдаты". Также он снимался в фильмах "Зверобой" и "Час Волкова".

Ранее стало известно о госпитализации Сергея Гармаша. Известный актер получил травму головы в аэропорту в Ростове-на-Дону.