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В Москве экстренно госпитализирован актер сериала "Глухарь"

16:04
  • пятница
  • 27 сентября 2019

У известного артиста возникли проблемы с сердцем

Российский актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. По данным издания "Газета.Ru", у него желудочная тахикардия – опасное нарушение ритма работы сердца.

Виктор Балабанов, прежде всего, известен по своим ролям в популярных сериалах "Глухарь" и "Солдаты". Также он снимался в фильмах "Зверобой" и "Час Волкова".

Ранее стало известно о госпитализации Сергея Гармаша. Известный актер получил травму головы в аэропорту в Ростове-на-Дону.

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