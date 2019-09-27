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Авиакомпания предложила клиентам сбежать от детей в самолете

15:57
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Пассажиры готовы переплачивать за услугу

Новую функцию предложила своим клиентам японская авиакомпания Japan Airlines. Теперь, бронируя билет на самолет,  пассажиры могут выбрать места подальше от кресел, занятых пассажирами с детьми.
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Функция работает при бронировании билетов онлайн. Клиент видит изображение головы ребенка на креслах, занятых пассажирами с детьми. Если он желает слушать всю дорогу детский плач, то выбирает место как можно дальше от младенцев, пишет Агентство "Москва".

Пользователей Twitter нововведение привело в восторг. Некоторые стали делиться своим печальным опытом.  "Спасибо, JAL, что предупреждаете меня, где в самолете на 13-часовом рейсе будут сидеть орущие дети. Две недели назад я летел из Нью-Йорка в Доху, и рядом со мной было трое плачущих младенцев!", - прокомментировал новость подписчик. Он добавил, что готов даже переплачивать за новую опцию.

 А вот у депутатов российской Госдумы японское ноу-хау особого энтузиазма не вызвало. Член думского комитета по транспорту Сергей Тен предложил пассажирам, которых раздражает детский плач, использовать беруши.

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