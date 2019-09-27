Команда Зеленского оставила Украину без денег

МВФ не торопится давать новый кредит

Международный валютный фонд назвал главные проблемы экономики Украины – ее рост тормозит повсеместная коррупция, слабая бизнес-среда и преобладание неэффективных госпредприятий или олигархов.

Такие выводы содержатся в отчете руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена. Комиссия фонда в сентябре обсуждала в Киеве новую трехлетнюю программу кредитования. Пока решение о выделение помощи не принято, консультации продолжатся в ближайшие недели.

По мнению директора украинского Института трансформации общества Олега Соскина, МВФ, по сути, отказал Киеву в новой программе. Он считает, что фонд не может "послать" Украину, поскольку страна является его членом, но и не торопится оказывать помощь, поскольку у новых властей страны нет определенного экономического курса, а бюджет на следующий год не принят.

"Все это будет болтология. А есть реальная экономическая, финансовая, социальная действительность. Я думаю, что не дадут пока денег, потому что непонятно, подо что давать. Пока, честно говоря, не видно компетентности, финансовой грамотности нового руководства страны", – отметил украинский эксперт в интервью радио Sputnik.