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Офис Зеленского оправдался за нападение на журналиста

16:26
  • пятница
  • 27 сентября 2019

По версии пресс-службы, репортер нарушил личное пространство президента

Пресс-секретарь президента Украины защищала личное пространство Владимира Зеленского.  Так Юлия Мендель объяснила инцидент, во время которого она оттолкнула журналиста Сергея Андрушко.
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Мендель утверждает, что в США действуют намного более жесткие правила для журналистов. "В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его / ее безопасность", - написала пресс-секретарь Зеленского в Facebook. В подтверждение своей точки зрения Мендель напомнила о том, как в 2017 году киллер, изображая журналиста известного издания, застрелил добровольца в Киеве.

Кроме того, спасшая Владимира Зеленского Мендель пожаловалась на Андрушко – мол, он не галантный, и вообще – не джентльмен. По ее словам, на видео видно, что она на него не бросалась, а просто останавливала, призывая к цивилизованному поведению.

На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивизилованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Андрушко пытался задать Владимиру Зеленскому вопрос о главе ОПУ Андрее Богдане. Однако глава пресс-службы президента Украины приложила все усилия – в том числе и физические – чтобы не подпустить репортера к украинскому лидеру.

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