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Как в России борются с авиадебоширами

18:13
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Участником конфликта в самолёте накануне стал артист Максим Аверин

Сразу несколько авиадебоширов задержаны в российских аэропортах. Один из них – 24-летний пассажир рейса из Екатеринбурга во вьетнамский Камрань. Мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения досаждал соседям по салону и нецензурно выражался. В полицию также пришлось доставить двух женщин, устроивших драку на борту лайнера, который прибыл в Минеральные воды из Москвы. На них составили протокол о мелком хулиганстве.
Скандал с пьяным авиадебошем Аверина получил продолжение

Пассажир этого рейса очевидно возмущен. Посмели связать, покорством на хамство не отвечают. Он летел на отдых из Екатеринбурга во Вьетнам, а когда вернулся обратно - стал фигурантом уголовного дела. Как правило, в полиции все дебоширы уже более покладисты - раскаиваются и вину признают, передает "ТВ Центр".

Когда драки возникают на высоте в 10 тысяч метров, угроза безопасности возникает для всех пассажиров самолета. Возможные риски, очевидно, понятны каждому, но дебоширов меньше не становится. Буянит молодежь и на вид солидные мужчины. Совсем недавно на борту рейса Москва - Симферополь летела подвыпившая пенсионерка. Она с кулаками набросилась на бортпроводников.

Своим особым статусом в обществе дебоширы угрожают регулярно. Но это не спасает от ответственности. Накануне известного актера Максима Аверина оштрафовали за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва. Он устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. Представители кинозвезды инцидент отрицают, сам актер опубликовал в социальной сети сообщение, что у него всё хорошо. Впрочем, в правоохранительных органах подтверждают - нарушение закона было, и наказание последовало.

"В отношении гражданина 1975 г. р. составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и выписан штраф в размере 500 рублей", - сообщили в полиции.

Эта сумма – минимум, чем можно отделаться за хулиганство на борту. Штраф можно получить и до 500 тысяч рублей. Авиадебоширам сейчас грозит и реальное лишение свободы сроком до пяти лет.

Пётр Вершинин, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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