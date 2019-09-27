В Москве арестованы спонсоры ИГ

Все они признались в содеянном

В Москве арестованы 9 фигурантов уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете, передает "ТВ Центр".

Многочисленные обыски и задержания прошли сразу в нескольких регионах - на территории Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Собрана обширная доказательная база против обвиняемых. Все они уже дали признательные показания.

Установлено, что один из подозреваемых вступил в ряды запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство" во время поездки в Египет. По возвращении в Россию в 2015-м году он занялся вербовкой сторонников, которые могли бы оказать финансовую поддержку боевикам в Сирии и Ираке. Откликнулись порядка 30 человек, которые ежемесячно отправляли крупные суммы.

Коммуникация осуществлялась при помощи одного из мобильных приложений. Средства сначала переводились на банковские карты организатора, а уже от него непосредственно исполнителям преступлений.