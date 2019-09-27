"Разруха была страшная": Николай Рыжков - о времени и Горбачеве

28 сентбября - 90 лет Николаю Ивановичу Рыжкову

На этой неделе юбилей человека, который во многом определил нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Того, кто вместе с Горбачевым начинал перестройку - правда, в отличие от Горбачева, намереваясь действительно аккуратно ремонтировать - пусть и капитально - огромную страну. А не ломать, так чтоб хрустело и стонало еще многие годы.

Война научила ценить жизнь. Разруха - быть ответственным за страну. Голод - довольствоваться куском хлеба. Пайкой в 400 граммов. Он родился в семье шахтера в Донецке. В детстве Николай Иванович мечтал, как и все мальчишки, стать летчиком или танкистом. Но судьба распорядилась иначе, передает "ТВ Центр".

"На наше поколение как раз выпала доля восстанавливать народное хозяйство, ведь разруха была страшная и как раз на нас, пацанов, которые закончили техникум, мне 19-20 лет было, выпала доля восстанавливать, а потом создавать мощь великого государства", - рассказал Николай Рыжков.

Эту мощь он создавал на "Уралмаше". Работал директором завода. Вдумчивого и ответственного хозяйственника замечают в Москве. Приглашают сначала в генплан. Позже Андропов позовет его в секретари ЦК КПСС по экономике. Андропов понимает - стране нужны реформы. Ему, как сегодня сказали бы, команда, которая поможет эти реформы осуществить. Точнее, создать концепцию нового экономического развития.

Рыжков охотно берется за дело. Советуется с учеными. Знакомится с Горбачевым. Он тоже в обойме реформаторов. Обоим понятна главная задача - избавить экономику от партийного диктата и дать зеленый свет инициативным людям.

"До 87 года я поддерживал его, я считал, что он правильно делает, хотя мне, честно говоря, многое не нравилось, мне не нравилось, что он, особенно первые 85-86 годы, очень много ездил по стране, много выступал, много говорил, и мы стали теряться", - отметил Рыжков.

Это время первых размолвок между Рыжковым и Горбачевым. Премьер тоже за серьезные и глубокие реформы. Но гибкие. Переход от жесткой системы планирования к рыночным отношениям должен занять, по мнению главы правительства, не меньше 10 лет. За это время, как неоднократно говорил Рыжков генсеку, необходимо создать новую банковскую систему, дать свободу предприятиям, но сохранить государственное регулирование, помочь становлению малого бизнеса, но сохранить все социальные гарантии. Это и был тот самый "социализм с человеческим лицом". Но Горбачеву не хочется ждать так долго. Он окрылен успехом. Его поддерживает Запад. "Горби" - самый желанный гость за рубежом. Сыплет обещаниями сломать все "совковое" и построить демократию - на приемах в США и Европе, и встречаясь с народом в стране.

Горбачев хватался за все и сразу. Реформы в металлургии, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, химической промышленности. Правительство не успевало следовать за вождем. Слишком непоследовательно он менял курс с одного на другой. Впрочем, Рыжкову, в отличие от Горбачева, приходилось брать на себя ответственность и за политические последствия реформ, и утрату авторитета партии власти.

Это были самые не простые дни для правительства Рыжкова. Кризис становился все более тяжелым. На его глазах ломалась вся система управления. Перестройка, которая задумывалась как инструмент экономических реформ, все больше сваливается в хаос. И этому поспособствовала антиалкогольная компания, объявленная Горбачевым. Рыжков был категорически против.

Ущерб экономике колоссальный. За 2 года страна потеряла 62 миллиарда рублей. На деньги от алкоголя дотировали цены на хлеб, мясо и молоко. Теперь возмещать стало нечем. Страна оказалась на грани социального взрыва. Терпение Рыжкова лопнуло. Он требует обсудить ситуацию на совещании ЦК. Горбачев согласился. Вышел страшный скандал. Спор между сторонниками Горбачева и Рыжкова едва не закончился дракой. Но премьер от своего не отступил.

В итоге Горбачев был вынужден прислушаться к Рыжкову. И в 1987 году антиалкогольную компанию остановили. Но доверие народа было не вернуть. В стране что ни день, то митинги. Правительство Рыжкова толпа обзывает правительством нищеты. А самого премьера - "бревном на пути перестройки". Раздрай и во власти. Принципиальные коммунисты требуют не поступаться с принципами и прекратить все рыночные реформы. "Прорабы" перестройки, наоборот, требуют их ускорить и углубить. Результат одновременного уклона вправо и влево - все более разрушающаяся экономика.

О Рыжкове говорили разное. Одни называли его слишком мягким премьером. Другие - слабым экономистом. Но почти все современники Николая Ивановича, ставят ему в укор - он мог бы попытаться спасти страну. В марте 90-го на партконференции выбирают первого президента СССР. Многие депутаты тогда были готовы поддержать Рыжкова. И Горбачев наверняка проиграл бы. Но неожиданно премьер снимает свою кандидатуру и, по сути, дарит пост главы государства генсеку. Критики не учли одного. Рыжков - человек власти, но никогда к этой власти не рвался. Он не был карьеристом и политиком. Рыжков вообще был далек от политики. Не мучился амбициями, не хотел должности любой ценой. Тем более, в обстановке, когда СССР уже руководила прозападная элита, которую явно поддерживал Запад, с удовольствием наблюдавший за падением великой державы. Рыжков был слишком порядочным человеком советской закалки, настоящим патриотом. Роль марионетки ему претила.

В 90-м году в отношениях бывших соратников, которые вместе начинали реформы, уже не трещина, а пропасть. Рыжков понимает, что и страна катится в бездну. Решает уйти в отставку. Две недели готовит речь к четвертому съезду народных депутатов. Отчет о работе его правительства - основной в повестке дня. С трибуны Рыжков заявил тогда - перестройка в том виде, котором задумывалась, провалилась.

Спускаясь с трибуны, Рыжков скажет пророческое - "вы еще не раз вспомните наше правительство". Позже свое выступление он назовет политическим завещанием.

Сегодня Николай Рыжков совмещает работу в парламенте с общественной. Его титаническими усилиями, на пожертвования, создан музей в Прохоровке. Мемориал советским танкистам, погибшим на Курской дуге. Сенатор посвятил этому делу 25 лет. Он не смог спасти страну от развала. Но, оставаясь и поныне "пацаном военного времени", сделал все, чтобы сохранить память о тех, кто эту страну создавал и защищал.

Тимур Абдуллаев, "В центре событий", "ТВ Центр".