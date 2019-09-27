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В угоду толерантности: Европа стесняется своего "темного" прошлого

22:40
  • пятница
  • 27 сентября 2019

От чего ещё готова отказаться Европа ради модных идей крикливого меньшинства?

Нидерланды, пока только в лице музея Амстердама, отреклись от своего золотого века. Эпохи, в которую страна достигла расцвета в науках, искусстве и торговле больше официально не существует. Ее просто вычеркнули из истории. Причина проста и для сегодняшней Европы уже банальна - от термина отказались, потому что он "не охватывает все стороны этого исторического отрезка". Проще говоря, голландцам нужно теперь не гордиться тем, чего их страна смогла добиться в 17 веке, а каяться за колонии, принудительный труд и торговлю людьми. А также признать, что благами золотого века не могли насладиться люди не с белым цветом кожи.

Голландский рождественский волшебник Синтерклаас остался без помощников. В середине ноября, по многовековой традиции, процессия на корабле прибывает из Испании в Нидерланды, чтобы начать подготовку ко дню Святого Николая. И не то, чтобы у них там штатные сокращения – не угодил сам сказочный персонаж. Черного Пита официально признали проявлением расизма. Не убедил даже аргумент, что Черным Пит стал потому, что проникает в дома через дымоходы.

И если Синтерклаас с Черными Питами могут крутить пальцем у виска и подхихикивать над критиками - всё-таки персонажи вымышленные - то почитателям творчества Рембрандта, Вермеера, Халса и других голландских живописцев 17 века не до шуток. В Амстердамском музее официально отказались от использования термина "Золотой век".

Амстердамские чиновники от культуры застеснялись своего темного колонизаторского прошлого, причем, исключительно в золотом 17 веке. О том, что Индонезия и Суринам оставались зависимыми от Голландии вплоть до середины двадцатого века, тактично умолчали. Порыв либеральной мысли музейщиков оценили не все. 96% опрошенных читателей крупнейшей голландской ежедневной газеты De Telegraaf и вовсе назвали "чушью". За которой, впрочем, скрывается вполне себе серьезная вещь - отказ от собственной истории. Точнее от одного из лучших ее периодов. Консервативные евроскептики - партия "Форум за Демократию" - та самая, что в 2016 выступала решительно против соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, а в марте этого года получила большинство кресел в местных парламентах, даже выпустила несколько видеороликов, объясняющих голландцам, почему своего прошлого стыдиться не нужно.

Но западные культурные тренды теперь другие. До недавнего момента посетителей Королевского музея в Гааге встречал бюст его основателя - Иоганна Морица. Скульптуру убрали, мотивировав это тем, что генерал сколотил состояние за счет использования рабского труда.

Под раздачу попали не только некогда угнетающие, но и сами некогда угнетенные. "Молодая негритянская девушка" кисти Симона Мариса переименована в "Девушку с веером". Неполиткорректными признаны термины "карлик", "негр", "индеец", "магометанин". В общей сложности переименовано 200 произведений искусства. Эксперты уверены: это только начало.

Всё то, что складывалось веками, теперь методично пытаются разрушить. Вслед за культурой идет религия, как неотъемлемая ее часть. В Швеции парламент обсуждает отказ от использования рун и традиционных скандинавских символов - таких как молот бога Тора. В немецком Эшвейлере под запретом колокольный звон. Громкий звук мешает местной мусульманской диаспоре.

В берлинском округе Фридрихсхайн-Кройцберг, где больше всего мигрантов, не проводят уличных рождественских гуляний, чтобы не дай бог кого не обидеть. И так по всей Европе. Самый светлый христианский праздник пытаются максимально дехристианизировать. Назвав его не рождеством, а "зимним праздником", убрав распятья, ели, Вифлеемские звезды, вертепы и другую традиционную символику. На защиту западных ценностей попыталась было встать недавно избранная глава Еврокомиссии -  Урсула фон Дер Ляйен - мать семерых детей. Европарламенту она предложила учредить должность своего зама по вопросам миграции и защите европейского образа жизни.

Мнимые политкорректность и толерантность наступают, и Запад в этой борьбе пока проигрывает.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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