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"Хайли лайкли" по-американски: Россию втянули в скандал вокруг Зеленского и Трампа

16:59
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Пояснить свои слова спикер нижней палаты конгресса не пожелала

Американские конгрессмены решили перенять опыт своих британских коллег. Спикер нижней палаты конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила, что в скандале вокруг июльского телефонного разговора Зеленского и Трампа виновна Россия. Привести доказательства своих подтверждений спикер не посчитала нужным.
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"Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом. Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси. Спикер палаты представителей говорила о выдвинутых демократами в адрес президента США обвинениях в том, что он оказывал давление на украинского лидера.

Основаниями для обвинений послужил разговор президентов США и Украины – в котором, якобы, Трамп требовал возобновить расследование украинских приключений бывшего американского вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь Незалежной.

В ответ на обвинения Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров. Выяснилось, что в разговоре военная помощь Украине не упоминалась. Минюст также не нашел оснований для расследования в отношении Дональда Трампа. Тем не менее, демократы продолжают настаивать на запуске процедуры импичмента американского лидера, напоминает ТАСС.

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