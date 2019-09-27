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Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

17:31
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Боец назвал челлендж "ерундой"

Челлендж известного футболиста Златана Ибрагимовича не впечатлил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Боец назвал вызов шведского игрока американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" полной ерундой.
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Златан Ибрагимович на днях запустил новый челлендж под названием Matrix Challenge. Он так назван в честь фильма "Матрица". В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. Он завоевал титул в апреле 2018 года и уже дважды успешно его отстоял.

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