Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

Боец назвал челлендж "ерундой"

Челлендж известного футболиста Златана Ибрагимовича не впечатлил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Боец назвал вызов шведского игрока американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" полной ерундой.

Златан Ибрагимович на днях запустил новый челлендж под названием Matrix Challenge. Он так назван в честь фильма "Матрица". В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. Он завоевал титул в апреле 2018 года и уже дважды успешно его отстоял.