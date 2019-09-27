Автору петиции о присоединении Латвии к США вынесли приговор

Суд не стал рассматривать требование о выходе страны из Солнечной системы

Автору шуточной петиции о присоединении Латвии к США Денису Бартецкому вынесли приговор. Суд Видземского предместья Риги назначил ему наказание в виде 80 часов исправительных работ.

"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации", - написал осужденный в Facebook.

Шуточная петиция о присоединении Латвии к Соединенным Штатам появилась на сайте Avaaz.org в феврале 2016 года. Как утверждает ее автор, это стало ответом на еще один приговор: ранее суд отправил на полгода в места не столь отдаленные Максима Коптелова, который выступил с не менее шуточной инициативой о присоединении Латвии к России.

Одновременно с петицией Бартецкого на том же сайте стартовал сбор подписей под требованиями о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути. Однако эти инициативы латвийский суд не заинтересовали.