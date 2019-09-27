ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автору петиции о присоединении Латвии к США вынесли приговор

18:14
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Суд не стал рассматривать требование о выходе страны из Солнечной системы

Автору шуточной петиции о присоединении Латвии к США Денису Бартецкому вынесли приговор. Суд Видземского предместья Риги назначил ему наказание в виде 80 часов исправительных работ.
Латвия запугивает Европу "российской агрессией"

"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации", - написал осужденный в Facebook.

Шуточная петиция о присоединении Латвии к Соединенным Штатам появилась на сайте Avaaz.org в феврале 2016 года. Как утверждает ее автор, это стало ответом на еще один приговор: ранее суд отправил на полгода в места не столь отдаленные Максима Коптелова, который выступил с не менее шуточной инициативой о присоединении Латвии к России.

Одновременно с петицией Бартецкого на том же сайте стартовал сбор подписей под требованиями о  присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути. Однако эти инициативы латвийский суд не заинтересовали.

Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Латвии
Военнослужащие армии Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.