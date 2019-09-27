ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: Россия приложила руку к Нэнси Пелоси

18:27
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Дипломат прокомментировала обвинения в адрес Москвы

Обвинения в адрес России, озвученные спикером палаты представителей США, прокомментировала официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова высмеяла заявление Нэнси Пелоси, передает "Газета.Ru".
Крупно подставили: Захарова оценила "пулю Зеленского"

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", — отреагировала Мария Захарова на слова спикера в Facebook.

Ранее спикер нижней палаты конгресса США заявила, что в скандале вокруг июльского телефонного разговора Зеленского и Трампа виновна Москва. "Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Нэнси Пелоси.

Скандал разгорелся вокруг состоявшегося в июле телефонного разговора президентов США и Украины. В нем, якобы, Трамп требовал возобновить расследование украинских приключений бывшего американского вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь Незалежной. Однако в расшифровке разговора, опубликованной Белым домом, подтверждений этому не нашли.

Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.