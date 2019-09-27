Захарова: Россия приложила руку к Нэнси Пелоси

Дипломат прокомментировала обвинения в адрес Москвы

Обвинения в адрес России, озвученные спикером палаты представителей США, прокомментировала официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова высмеяла заявление Нэнси Пелоси, передает "Газета.Ru".

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", — отреагировала Мария Захарова на слова спикера в Facebook.

Ранее спикер нижней палаты конгресса США заявила, что в скандале вокруг июльского телефонного разговора Зеленского и Трампа виновна Москва. "Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Нэнси Пелоси.

Скандал разгорелся вокруг состоявшегося в июле телефонного разговора президентов США и Украины. В нем, якобы, Трамп требовал возобновить расследование украинских приключений бывшего американского вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь Незалежной. Однако в расшифровке разговора, опубликованной Белым домом, подтверждений этому не нашли.