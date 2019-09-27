Овечкин до икоты напугал вратаря соперника

Ови в прошлом сезоне совершил более 5 тысяч бросков

Вратари команд Национальной хоккейной лиги знают, каково это – когда один на один выходит Александр Овечкин. Эту страшную для голкипера ситуацию обыграли в ролике авторы рекламы компании, производящей хоккейную амуницию.

Актер, сыгравший в ролике вратаря, с ужасом ждет мощнейшего броска российского спортсмена. И, когда в него уже летит шайба, просыпается в холодном поту. "Это всего лишь сон", - с облегчением произносит голкипер.

Он падает на подушку – и не замечает сидящего в углу Овечкина. Знаменитый форвард пристроился в кресле с супер-клюшкой в руках. "Ты спи, спи…", - ехидно ухмыляется Александр Великий.

По итогам сезона 2018/2019 нападающий "Вашингтон Кэпиталз" вышел на четвертое место по числу бросков (5234), четвертое место по числу голов в большинстве (247) и на седьмое место по числу победных голов (107), пишет "Чемпионат".