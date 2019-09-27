Где деньги, Петь? Кабмин Украины выясняет судьбу полученных от ЕС 15 миллиардов

Тот же вопрос задают Киеву в европейских столицах

Киев должен попытаться преодолеть негативное мнение, сложившееся об Украине в европейских столицах. Для этого надо, в первую очередь, выяснить судьбу финансовой помощи, которую оказывал Незалежной Евросоюз. В ЕС спрашивают – неужели правительству Порошенко было мало 15 миллиардов евро?

Кабмин Украины должен провести аудит финансов, полученных от Европейского союза на разного рода программы с 2014 года – которые, впрочем, до сих пор не освоены, заявила депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

"Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: "А 15 миллиардов евро что - мало?!" Нам фактически выставили счет, и теперь нам надо провести аудит, всесторонний, всеохватывающий, по каждой программе", - заявила депутат в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Верещук, Киеву придется объяснить Ангеле Меркель и немецкой прессе, почему выделенные Украине средства не были освоены. Депутат признает, что в нынешней ситуации Украине сложно ожидать поддержки от Европы.