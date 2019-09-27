Народ молится о погибшем в страшном ДТП 18-летнем актере Егоре Клинаеве

Мать артиста почтила его память

Мать актера Егора Клинаева, который скончался в ДТП два года назад, попросила помолиться об упокоении души ее сына. Трогательное сообщение она выложила в Instagram.

Наталья Клинаева рассказала, что только вера дает ей силы жить дальше. "Я чувствовала, как ты улыбался мне с небес сегодня и посылал лучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел!", – приводит ее слова "Дни.Ру".

Подписчики очень горячо откликнулись на просьбу женщины. Многие опубликовали молитвы.

18-летний Егор Клинаев трагически погиб 27 сентября 2017 года. Его сбила машина. Актер прославился по сериалам "Физрук", "Домашний арест" и "Полицейский с Рублевки".