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Народ молится о погибшем в страшном ДТП 18-летнем актере Егоре Клинаеве

20:15
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Мать артиста почтила его память

Мать актера Егора Клинаева, который скончался в ДТП два года назад, попросила помолиться об упокоении души ее сына. Трогательное сообщение она выложила в Instagram.

Наталья Клинаева рассказала, что только вера дает ей силы жить дальше. "Я чувствовала, как ты улыбался мне с небес сегодня и посылал лучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел!", – приводит ее слова "Дни.Ру".

Подписчики очень горячо откликнулись на просьбу женщины. Многие опубликовали молитвы.

18-летний  Егор Клинаев трагически погиб 27 сентября 2017 года. Его сбила машина. Актер прославился по сериалам "Физрук", "Домашний арест" и "Полицейский с Рублевки".

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