Атака Человека-паука: супергерой вернулся на экраны на радость фанатам

Спор вокруг авторских прав улажен

Радостное известие для фанатов Человека-паука: супергерой снова появится на экране. Компании Disney и Sony заключили сделку, которая позволит студии Marvel спродюсировать еще один фильм.

Партнерство Marvel и Sony началось в 2015 году. В творческом союзе были созданы фильмы "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома". Права на персонаж принадлежат Sony, однако благодаря соглашению он стал одним из ключевых героев во вселенной Marvel. Однако, к огромному разочарованию поклонников, партнерству пришел конец. Случилось это незадолго до выхода фильма "Человек-паук: Вдали от дома".

Студиям все же удалось договориться. "Я очень рад, что путешествие Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel продолжится. И я, и все в Marvel Studios в восторге, что мы сможем продолжить над этим работать ", - заявил глава компании Кевин Файги.

Подробности новой сделки не разглашаются. Известно лишь, что она позволит Marvel спродюсировать еще один фильм. Главную роль сыграет Том Холланд. Выхода картины ожидают 16 июля 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на THR.