Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН

Действия США в отношении российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая не смогла приехать в Нью-Йорк из-за отказа в визах, неприемлемы. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на это главе госдепартамента США Майлу Помпео. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях Генассамблеи.

"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.

В ведомстве отметили, что речь шла и о ситуации на Украине. Глава МИД России выразил надежду на то, что новые власти в Киеве начнут, наконец, добросовестно выполнять минские соглашения.

Поговорили Лавров с Помпео и об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Главы внешнеполитических ведомств также согласились, что конфликт в Сирии можно преодолеть только с помощью мирного переговорного процесса под эгидой ООН – при уважении суверенитета страны, передает ТАСС.