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Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы

20:36
  • пятница
  • 27 сентября 2019

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН

Действия США в отношении российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая не смогла приехать в Нью-Йорк из-за отказа в визах, неприемлемы. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на это главе госдепартамента США Майлу Помпео. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях Генассамблеи.
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"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.

В ведомстве отметили, что речь шла и о ситуации на Украине. Глава МИД России выразил надежду на то, что новые власти в Киеве начнут, наконец, добросовестно выполнять минские соглашения.

Поговорили Лавров с Помпео и об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке и Северной Африке. Главы внешнеполитических ведомств также согласились, что конфликт в Сирии можно преодолеть только с помощью мирного переговорного процесса под эгидой ООН – при уважении суверенитета страны, передает ТАСС.

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