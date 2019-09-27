Перешел на содержание: Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Собчак

При этом семья – далеко не самая богатая в российском шоу-бизнесе

Автор сериала "Содержанки", режиссер Константин Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше своей супруги. Годовой доход Ксении Собчак достигает миллиона долларов. Основной доход светской львице и телеведущей приносят корпоративные мероприятия и реклама в Instagram.

По некоторым данным, один рекламный пост на страничке Собчак в соцсетях стоит от 500 тысяч до миллиона рублей. За участие в телешоу Ксения Анатольевна берет от миллиона рублей. Корпоратив с телеведущей пополняет ее кошелек на два-три миллиона рублей - в зависимости от продолжительности и условий, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на Forbes. А на черный день в банковских кубышках светской львицы хранится еще около 400 тысяч рублей.

У супруга Ксении Собчак - Константина Богомолова – доходы поскромнее. За год режиссер зарабатывает всего лишь около 7 миллионов рублей. Это зарплата худрука театра на Малой Бронной - 300-400 тысяч рублей в месяц – плюс гонорары за поставленные спектакли. Кое-что приносят и сериалы, которые снимает муж телеведущей.

Ксения Собчак – далеко не самая богатая в среде отечественного шоу-бизнеса. Лидирует в списке долларовых миллионеров от эстрады рэпер Баста с семью миллионами в американской валюте. У Димы Билана годовой доход немногим меньше — 6,5 миллиона, у Полины Гагариной — на миллион меньше.