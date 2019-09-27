Совсем не "окей": в США запретят популярный жест

Корни символа нашли в экстремизме

Популярный не только в США, но и во всем мире жест – соединенные в кольцо большой и указательный пальцы – хотят запретить. Считается, что это выражает одобрение - "окей".

Но не все так просто, выяснили американские правозащитники. Они утверждают, что зародился этот символ в среде сторонников неонацистских идей. По мнению активистов, жест означает White power – "власть белой расы".

В качестве доказательства правозащитники приводят историю с Брентоном Таррантом. Новозеландец демонстрировал судьям именно такой символ после того, как хладнокровно расстрелял в Крайстчерче 50 человек. Мотивом массового убийства была расовая ненависть.

Активисты призывают американскую общественность запретить "дискриминационный" жест, передает Пятый канал.