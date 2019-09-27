Лавров обвинил Запад в нарушении международных правил

Западное доминирование в мировых делах тает

Третью мировую войну удалось предотвратить благодаря Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, напряженность на планете только растет. Причина – нежелание Запада признавать, что его доминирование в мировых делах сходит на нет, уверен Сергей Лавров. Глава МИД России выступил на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается прежде всего в нежелании стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, принять реалии объективного хода истории", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает, отметил Лавров. По словам российского министра, в мире появились новые центры экономического роста и политического влияния. И теперь уже без них решение глобальных проблем невозможно.

Лавров также напомнил, что в ноябре 2019 года исполнится 20 лет с момента принятия Хартии европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К сожалению, заметил глава МИД России, сегодня это соглашение подменяется взятой за правило практикой НАТО. Альянс продолжает мыслить категориями поиска врага и продвигает свою свою военную инфраструктуру на восток, передает ТАСС.